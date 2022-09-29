Reuters: сбор за газ в ФРГ отменили в качестве меры предотвращения роста цен на топливо

Трубы на объектах берегового примыкания газопровода «Северный поток-1» в Любмине Фото: REUTERS

Правительство ФРГ приняло в ряду всеобъемлющих решений по вопросу цен на газ и электроэнергию в стране меру по отмене запланированного ранее сбора за газ с потребителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в кабинете министров.

Согласно информации агентства, власти ФРГ считают, что отмена сбора позволит не допустить последующее стремительное повышение цен на газ. Все расходы правительство Германии берет на себя.

Планировалось, что с 1 октября будет взиматься с потребителей сбор за электроэнергию, размер которого составлял 2,419 евроцента за киловатт/час . Газ для медианной семьи из четырех человек с ежегодным потреблением 20 000 киловатт/час подорожал бы на €480 в год без учета НДС. Продолжительность сбора за газ рассчитывалось на полтора года, т.е. до конца марта 2024.

Ранее власти Германии выражали свою обеспокоенность тем, что обе линии газопровода «Северный поток» могут оказаться навсегда непригодными для дальнейшего использования из-за коррозии от морской воды. СМИ ФРГ предполагают, что авария на газопроводах спровоцирована диверсией.