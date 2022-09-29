Губернатор Оренбургской области Денис Паслер: У нас созданы конкурентные условия для ведения бизнеса

– Особая экономическая зона «Оренбуржье» становится эффективным инструментом для развития экономики и привлечения в область частного капитала. На ОЭЗ уже строятся молокозавод «Красногорский» и логистический центр «Оренбург». Три новых резидента создадут в Оренбуржье дополнительно 410 рабочих мест и вложат более 10 млрд рублей инвестиций. Сегодня мы также подписали соглашение о реализации крупного проекта по производству и переработке твёрдой пшеницы с потенциальным резидентом – компанией «Стойленская Нива». Интерес к региону таких крупных игроков рынка говорит о том, что у нас созданы конкурентные условия для ведения бизнеса, – отметил Денис Паслер.

Проект компании «Шелковый путь» предусматривает строительство на территории ОЭЗ транспортно-логистического терминала с грузооборотом 2 500 000 тонн в год. Общий объем инвестиций составит около 9,5 млрд рублей. Будет создано больше 350 рабочих мест.

Компания «ОренМодуль» планирует строительство завода по производству металлоконструкций. Они будут использоваться для быстровозводимых зданий и помещений. Проектная мощность составит 30 тыс. кв. метров. Компания планирует создать около 30 рабочих мест и инвестировать 188 млн рублей.

Третий резидент - ООО «ГСПТГ Оренбург». Это компания, созданная ООО «Газпром СПГ технологии» и АО «Газхолодтехнология», она займется строительством и последующей эксплуатацией комплекса сжижения природного газа производительностью 5 тонн/час (42 000 тонн в год). Компания входит в тройку крупнейших производителей СПГ. Это позволит создать дополнительные 39 рабочих мест на территории ОЭЗ.

ОЭЗ «Оренбуржье» располагается на двух площадках в Оренбурге и Орске. На ее территории будет создана современная промышленная инфраструктура и обеспечен доступ к коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути. Управляющая компания уже подписала все необходимые договоры с сетевыми организациями. Подведение инженерных сетей начнется в этом году.

Для резидентов ОЭЗ созданы условия для выгодного ведения бизнеса. Действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги, ввозные пошлины и таможенный НДС. Налог на прибыль снижен до двух процентов.

Общая сумма планируемых вложений – 3,7 млрд руб. Полноценный запуск ОЭЗ запланирован на 2024 год.