В МИД Польши назвали условие участия сил НАТО в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не исключил использования сил Североатлантического альянса на территории Украины в рамках ответа на якобы возможное применение Россией ядерного оружия.

«В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, то есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины», - заявил глава польского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанции RMF.

Комментируя вопрос о том, будут ли такие действия означать ввод сил альянса на Украину, Рау заявил, что это возможно. «Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычное вооружение», - заявил министр, указав на такое вооружение, как авиация или №запуск соответствующих ракет, причем необязательно с украинской территории».