Вице-президент США заявила, что Вашингтон "сделает все" для защиты Южной Кореи

Вице-президент США Харрис посещает Южную Корею Фото: REUTERS

США сделают "все, что в их силах" для обеспечения безопасности в Республике Корея. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис после поездки на границу с КНДР во время однодневного визита в Южную Корею.

"Этого нельзя сказать достаточное число раз - приверженность США защите Республики Корея нерушима, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы доказать, что это не пустые слова", - привело агентство Рёнхап слова Камалы Харрис.

Сразу после переговоров с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем Харрис отправилась в демилитаризованную зону возле границы с КНДР. По словам вице-президента, США и Южная Корея солидарны с тем, что угроза со стороны Северной Республики продолжает расти.

В связи с этим Харрис заявила о готовности США использовать "расширенные средства сдерживания", под которыми подразумевается "весь спектр американского военного потенциала", в том числе и ядерные силы.

29 сентября утром вице-президент США прибыла в Южную Корею, до этого она была в Японии, где приняла участие в похоронах экс-премьера Синдзо Абэ.

Днями ранее Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, сумма которого составляет 1,1 миллиарда долларов. В новый пакет войдут 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, радары и система защиты от беспилотников.