В ДНР после вхождения в состав РФ отменят смертную казнь и заменят ее пожизненным заключением

Смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком после вхождения республики в Россию Фото: REUTERS

Смертную казнь в Донецкой Народной Республике для всех осужденных, в том числе и за военные преступления, заменят пожизненным наказанием после вхождения региона в состав России. Информацию об этом распространил замглавы комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Что касается лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненное наказание", - сообщил парламентарий информагентству ТАСС.

По словам народного избранника, отмена смертной казни в ДНР может произойти уже в самое ближайшее время (так как вскоре республика станет полноценным субъектом РФ).

Договор о вхождении ДНР в состав России. как ожидается, будет подписан российским президентом Владимиром Путиным и главой республики Денисом Пушилиным 30 сентября 2022 года. Мероприятие состоится в Кремле, на него приглашены все депутаты Госдумы и члены Совфеда РФ.

Помимо ДНР, в состав России также официально также будут включены Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области. Во всех этих регионах с 23 по 27 сентября 2022 года проходили референдумы о вхождении в РФ, в ходе которых подавляющее большинство жителей республик и областей поддержали присоединение к России.