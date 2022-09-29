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В мире29 сентября 2022 11:20

НАТО назвало аварии на «Северных потоках» актами саботажа и пообещало решительный ответ

Альянс прокомментировал повреждения на газопроводах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
НАТО назвало аварии на «Северных потоках» актами саботажа и пообещало решительный ответ

НАТО назвало аварии на «Северных потоках» актами саботажа и пообещало решительный ответ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран - членов НАТО последует решительный ответ. Об этом сказано в распространенном в четверг, 29 сентября, заявлении блока, опубликованном на фоне аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами", - сказано в заявлении альянса, где подчеркивается, что "любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ".

Напомним, ранее Nord Stream AG сообщил об авариях сразу на трех нитках морских системах "Северный поток", что привело к понижению давления. Такой инцидент назвали беспрецедентным. Накануне береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку газа.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что имеющиеся данные указывают на совершение умышленных действиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент диверсией, и призвала провести расследование.