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Политика29 сентября 2022 11:31

Путин заявил, что санкции против российских спортсменов противоречат принципу «спорт вне политики»

Атлеты из России оказались лишенными возможности представлять свою страну, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что санкции против российских спортсменов противоречат принципу «спорт вне политики»

Путин заявил, что санкции против российских спортсменов противоречат принципу «спорт вне политики»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции в отношении спортсменов из России противоречат принципу «спорт вне политики», считает президент РФ Владимир Путин.

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны, затронула в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых – взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», – заявил политик, обращаясь к участникам форума «Россия – спортивная держава».

Вместе с тем, отметил глава государства, Россия всегда будет гостеприимной страной, проводящей открытые международные соревнования на высоком организационном уровне. Власти РФ продолжат развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах и совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи, добавил он.

Напомним, 10-й Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит с 28 по 30 сентября 2022 года в Кузбассе. В этом году ожидается приезд более 3000 официальных делегатов из всех регионов России. Форум принимают спортивные объекты Кемерова, Новокузнецка, Белова, Междуреченска и Шерегеша.