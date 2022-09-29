Путин заявил, что санкции против российских спортсменов противоречат принципу «спорт вне политики» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции в отношении спортсменов из России противоречат принципу «спорт вне политики», считает президент РФ Владимир Путин.

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны, затронула в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых – взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», – заявил политик, обращаясь к участникам форума «Россия – спортивная держава».

Вместе с тем, отметил глава государства, Россия всегда будет гостеприимной страной, проводящей открытые международные соревнования на высоком организационном уровне. Власти РФ продолжат развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах и совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи, добавил он.

Напомним, 10-й Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит с 28 по 30 сентября 2022 года в Кузбассе. В этом году ожидается приезд более 3000 официальных делегатов из всех регионов России. Форум принимают спортивные объекты Кемерова, Новокузнецка, Белова, Междуреченска и Шерегеша.