Депутат Госдумы Бессарабов сообщил, что интеграция новых регионов в РФ может растянуться на годы

В Госдуме заявили, что процесс интеграции новых регионов в Россию может растянуться на годы

Процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей в случае их вхождения в состав РФ может затянуться на годы. Информацию об этом распространил первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"На следующей неделе депутаты Госдумы готовы рассмотреть проект федеральных конституционных законов, там будут прописаны все переходные положения. Ключевое, что это процесс не одного дня или месяца, он может растянуться на годы", - рассказал народный избранник в интервью информагентству ТАСС.

Бессарабов также уточнил, что в ближайшие годы всю финансовую, законодательную и правовую систему Донбасса, Херсона и Запорожья необходимо будет интегрировать в РФ, для этого потребуются кардинальные изменения в законодательстве новых территорий страны.

Ранее замглавы временной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с президентом РФ Владимиром Путиным. Как ожидается, 30 сентября 2022 года в ходе специального мероприятия в Кремле Путин подпишет договоры о включении в состав России четырех новых территорий (жители которых ранее проголосовали за это на соответствующих референдумах, проходивших с 23 по 27 сентября 2022 года).