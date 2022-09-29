Эрдоган заявил о вечерних переговорах с Путиным по телефону 29 сентября 2022 года

Президент Турции Тайип Эрдоган. Мировые лидеры выступают на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал вечерние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Ключевой вопрос обсуждений - оценка ситуации вокруг Украины.

"Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас идет подготовка к телефонным переговорам.

"Я высоко оцениваю, дай Бог, завтрашние переговоры. Мы намерен обсудить украинский кризис, наши дипломатические усилия", - сказал президент Турции несколько ранее.

29 сентября в одном из своих заявлений Эрдоган назвал дипломатический путь - самым верным шагом. Он считает, что ядерная война станет катастрофой для всего мира, и ее нужно избежать любым способом.