Бирюков: Отопительный сезон в Москве проходит штатно

Коммунальные службы подготовили к зиме все необходимое для города Фото: Shutterstock

В квартирах и офисах москвичей - тепло и уютно. Хотя ещё осень балует довольно неплохой погодой, коммунальные службы открыли отопительный сезон. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, запуск тепла выполнен в срок и без нарушений ранее составленного графика.

«Сегодня отопление работает в жилых домах и социальных объектах, - отметил заммэра. - На предприятия торговли и промышленности тепло подается по решению администрации. Отопительный сезон проходит штатно».

По его словам, на общегородскую горячую линию по вопросам отопления поступило незначительное число обращений.

«Это – результат слаженной и эффективной работы городских служб, масштабных подготовительных мероприятий, проведенных с мая по сентябрь», - подчеркнул Бирюков.

КОНКРЕТНО

Накануне осени - зимы в этом году в столице:

- провели испытания более 17 тысяч километров тепловых сетей;

- подготовили более 74 тысяч различных сооружений, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов;

- проверили 22,4 тысячи тепловых пунктов, котельные, 24 насосно-перекачивающие станции, 13 ТЭЦ, 122,3 тысячи километров электросетей, 21,6 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций;

- провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и свыше 9 тысяч километров канализационных сетей;

- отремонтировали более 2,2 тысячи километров газовых сетей и 253 газораспределительных пункта:

- создали резервы по топливу: уголь - 360,4 тыс. тонн, мазут - 381,1 тыс. тонн, дизельное топливо - 21,8 тыс. тонн;

- подготовили коммунальную технику для зимней уборки города - всего более 10,5 тысячи машин и 43 тысячи мотоблоков.