Туроператоры Турции предложат россиянам замену карте "Мир"

Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир" Фото: REUTERS

Туристические операторы Турции разработали формулу, позволяющую россиянам расплачиваться за рестораны, экскурсии и покупки в стране. Информацию об этом распространило турецкое интернет-издание Sabah. Отмечается, что новая система может стать альтернативой карте "Мир" от работы с которой отказались многие турецкие банки.

Путешественникам предложат купить билет, точнее, карту на определенную сумму в лирах. С помощью нее можно оплачивать счета в ресторанах, покупки в магазинах, экскурсии. Рассчитываться с компаниями потом будут туроператоры.

Новое решение, по мнению турецкой стороны, сделает популярнее организованные поездки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее поручил подчиненным проработать альтернативы использованию в стране карт "Мир". Этот вопрос обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании правительства, а также на состоявшейся 23 сентября 2022 года встрече турецкого президента с главами Минфина, Центробанка и ведущих местных банков. Но никаких конкретных решений в ходе данных встреч, согласно информации из открытых источников, принято еще не было.

Ранее частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank 16 сентября объявили о приостановке приема карт "Мир" после заявления Минфина США о возможном попадании финорганизаций Турции под вторичные санкции за неисполнение ограничений против РФ.