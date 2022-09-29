Трансфер футболиста Зиньковского в "Спартак" раскрыл новую звезду русского футбола

Сергей Пиняев играет за самарские "Крылья Советов". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трансфер полузащитника Антона Зиньковского из "Крыльев Советов" в московский "Спартак" помог развиться новому игроку атаки волжан - молодому Сергею Пиняеву. Об этом поведал один из тренеров самарского клуба Сергей Булатов.

- Его немножко подхлестнул в целом в этом году отъезд Антона Зиньковского. В прошлом году он понимал, что чаще он игрок замены, что это очень хороший футболист, с которым тяжело конкурировать. Сейчас он на своей позиции долго был номер один, но теперь у него появился конкурент Чиркович, - сказал Сергей Булатов в интервью "КП-Самара".

Пиняев известен тем, что побил немало рекордов. Например, в 15 лет вышел на поле в матче чемпионата России в ФНЛ, сделав голевую передачу. Кроме того, известно, что в 2017 году проходил стажировку в английском клубе "Манчестер Юнайтед". Пиняеву 17 лет и он в своей жизни играл за два клуба - "Чертаново" и с 2021 года - за "Крылья Советов".

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