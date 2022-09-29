Имеющие бронь россияне получают удостоверение об отсрочке от частичной мобилизации Фото: Александр КОЦ

Россияне, которые имеют бронь отчастичной мобилизации, получают удостоверения об отсрочке от призыва. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф», запущенном правительством РФ для информирования граждан по актуальным вопросам частичной мобилизации.

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Министерство обороны России запустило круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. На ней можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам мобилизации.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.