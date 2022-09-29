Власти Запорожской области опровергли возгорание второго блока на ЗАЭС Фото: REUTERS

Возгорания второго энергоблока Запорожской атомной элетростанции в результате удара ВСУ не было, ядерному реактору ничто не угрожает, заявил четверг председатель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Был сброшен беспилотник. Попадание было не в сам реактор – реактору ничего не угрожает, речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», – сказал он в эфире «Первого канала».

В настоящее время пожар на ЗАЭС уже устранили.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию, направив к ней восемь дронов-камикадзе.

Напомним, 20 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, повредив специальный корпус и систему охлаждения.