Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 сентября 2022 13:10

Власти Запорожской области опровергли возгорание второго блока на ЗАЭС

На станцию был сброшен беспилотник
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Запорожской области опровергли возгорание второго блока на ЗАЭС

Власти Запорожской области опровергли возгорание второго блока на ЗАЭС

Фото: REUTERS

Возгорания второго энергоблока Запорожской атомной элетростанции в результате удара ВСУ не было, ядерному реактору ничто не угрожает, заявил четверг председатель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Был сброшен беспилотник. Попадание было не в сам реактор – реактору ничего не угрожает, речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», – сказал он в эфире «Первого канала».

В настоящее время пожар на ЗАЭС уже устранили.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию, направив к ней восемь дронов-камикадзе.

Напомним, 20 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, повредив специальный корпус и систему охлаждения.