Власти Вологодчины выплатят мобилизованным вологжанам по 100 тысяч рублей

Об этом он написал в социальных сетях: «Получателем этих средств может быть как сам мобилизованный, так и его близкие родственники – жена, родители, дети… За семьями мобилизованных будут закреплены сотрудники социальных служб, чтобы помогать решать различные организационные и бытовые вопросы. Поручил главам районов провести работу с семьями мобилизованных для оказания адресной помощи. Также разворачиваем волонтерские штабы, которые будут индивидуально работать с каждой семьей».

Кроме того, для всех мобилизованных за счет областного бюджета закупят теплые спальные мешки, прорезиненные туристические коврики и сухпайки и доставят их по месту службы.

«Мы делаем все для того, чтобы оказывать помощь мобилизованным вологжанам и их семьям. Горжусь нашими земляками, которые отправились в ряды Вооруженных сил. Своих не бросаем»,- сказал глава региона на встрече с резервистами на сборном пункте в Вологде.