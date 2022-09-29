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Политика29 сентября 2022 13:12

Власти Вологодчины выплатят мобилизованным вологжанам по 100 тысяч рублей

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о мерах поддержки мобилизованных земляков за счет областного бюджета: 100 тысяч рублей единовременно, 10 тысяч рублей ежемесячно и адресная помощь семьям мобилизованных во всех бытовых вопросах

Об этом он написал в социальных сетях: «Получателем этих средств может быть как сам мобилизованный, так и его близкие родственники – жена, родители, дети… За семьями мобилизованных будут закреплены сотрудники социальных служб, чтобы помогать решать различные организационные и бытовые вопросы. Поручил главам районов провести работу с семьями мобилизованных для оказания адресной помощи. Также разворачиваем волонтерские штабы, которые будут индивидуально работать с каждой семьей».

Кроме того, для всех мобилизованных за счет областного бюджета закупят теплые спальные мешки, прорезиненные туристические коврики и сухпайки и доставят их по месту службы.

«Мы делаем все для того, чтобы оказывать помощь мобилизованным вологжанам и их семьям. Горжусь нашими земляками, которые отправились в ряды Вооруженных сил. Своих не бросаем»,- сказал глава региона на встрече с резервистами на сборном пункте в Вологде.