Годовая инфляция в Германии выросла до рекордных 10% в сентябре 2022 года

Пресс-конференция о высоких ценах на газ в Канцелярии в Берлине Фото: REUTERS

Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о рекордном скачке годовой инфляции в сентябре 2022 года. Она достигла порядка 10%. Месяцем ранее, в августе, показатели инфляции составляли 7,9%.

Согласно информации ведомства, потребительские цены в сентябре, соответственно, вырастут на 10% по сравнению с показателем периода прошлого, 2021 года. Относительно прошлого месяца специалисты фиксируют рост на 1,9%.

Рост цен и инфляцию статистическое агентство приурочило к началу конфликта на Украине, следствием которого является рост цен на энергоносители. Например, в сентябре 2022 года цены на энергоресурсы выросли на 43,9% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Цены на продукты питания также увеличились на 18,7%.

"К этому следует добавить влияние на цены прерванных цепочек поставок в результате пандемии коронавируса", - подчеркнули в ведомстве.

Несколько ранее Правительство ФРГ приняло в ряду всеобъемлющих решений по вопросу цен на газ и электроэнергию в стране меру по отмене запланированного ранее сбора за газ с потребителей. Разницы между стоимостью услуг и итоговым счетом потребителя будет компенсироваться за счет бюджета государства.