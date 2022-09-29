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Общество29 сентября 2022 13:39

На Вологодчине ввели новый праздник - День вологодского масла

Праздничная дата будет отмечаться в области 25 октября - в день рождения основоположника маслоделия в России Николая Верещагина

Законопроект о новом праздничном дне был принят накануне на сессии областного парламента. По мнению разработчиков законопроекта, депутатов-аграриев законодательного собрания области, «Вологодское масло» стало национальным достоянием и заслуживает, наряду с еще одним брендом области – вологодским кружевом – своего дня в календаре.

«Такие всемирно известные бренды, как вологодское кружево, вологодское масло, конечно, заслуживают того, чтобы праздновать их существование. Вологодчина, благодаря Николаю Васильевичу Верещагину, который является основоположником технологии производства вологодского масла, прославилась на весь мир», - отметил и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак.

Власти рассчитывают, что День вологодского масла будет способствовать продвижению продукта, который и сейчас не залеживается на полках магазинов.