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Политика29 сентября 2022 13:50

Захарова заявила, что район инцидентов на «Северных потоках» нашпигован инфраструктурой НАТО

В июле 2022 рядом с островом Борнхольм проводились учения альянса, напомнила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова заявила, что район инцидентов на «Северных потоках» нашпигован инфраструктурой НАТО

Захарова заявила, что район инцидентов на «Северных потоках» нашпигован инфраструктурой НАТО

Фото: REUTERS

Район утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» был буквально усеян глубоководным оборудованием и военной инфраструктурой НАТО, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. В целом этот регион просто нашпигован натовской военной инфраструктурой», – сказала дипломат на брифинге.

Абсолютным выгодоприобретателем в этой ситуации являются Соединенные Штаты, считает Захарова.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2». Немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в «СП – 2» и обеих нитках «СП», предположительно, связано с диверсией.

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».