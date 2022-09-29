Захарова заявила, что район инцидентов на «Северных потоках» нашпигован инфраструктурой НАТО Фото: REUTERS

Район утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» был буквально усеян глубоководным оборудованием и военной инфраструктурой НАТО, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. В целом этот регион просто нашпигован натовской военной инфраструктурой», – сказала дипломат на брифинге.

Абсолютным выгодоприобретателем в этой ситуации являются Соединенные Штаты, считает Захарова.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2». Немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в «СП – 2» и обеих нитках «СП», предположительно, связано с диверсией.

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».