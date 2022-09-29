Врачи дали советы, как правильно защитить себя от стресса Фото: EAST NEWS

Ситуация в мире сегодня напряженная и на новости, которое великое множество, все люди реагируют по-разному. Врачи невролог и психотерапевт дали советы, как справиться с ситуацией и умерить реакцию на стрессовые воздействия.

Во время стресса в организме запускаются биологические реакции, в ответ надпочечники вырабатывает гормон адреналин, а его избыток нарушает работу нейромедиатора серотонина, который известен как «гормоном хорошего настроения». По мере того, как снижается уровень серотонина, снижается способность мозговых рецепторов противостоять гормонам стресса.

Д.м.н., врач высшей категории, невролог Виктор Шахнович подчеркивает, что никакой пользы стресс нам не приносит, поэтому надо тренировать способность адаптироваться к стрессовым ситуациям. Если этого не делать, то нервная система сильно истощится.

В свою очередь к.м.н., врач-психотерапевт высшей категории, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО РУДН Игорь Салынцев отметил, что на фоне стресс появляются психогенные реакции, такие как тревога, подавленность, бессонница, нехватка дыхания, увеличение частоты сердечных сокращений.

Если это длится дольше двух-трех недель, то нужно подключать медицинские препараты для стабилизации ситуации.

- Если пустить ситуацию на самотек, не лечить невротические симптомы, то примерно через месяц они перейдут в невроз, – подчеркнул Салынцев в беседе с «Абзацем».

Говоря о тренировках против стресса, важно вырабатывать умение соблюдать спокойствие и не допускать случаев, когда организм все время находится в состоянии спешки.

- Встать пораньше, сделать легкую зарядку, принять душ, полноценно позавтракать, правильно одеться, прогуляться до работы и, главное, беречь себя от информационного поля, - отметил невролог. - Чем больше правильной информации, тем лучше это отражается на способности человека защититься от стресса.