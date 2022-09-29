Reuters: Оператор «Северного потока» планирует устранить утечки газа 3 октября 2022

Оператор «Северного потока» планирует устранить утечки газа 3 октября 2022 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утечку газа на трубопроводе «Северный поток» планируется устранить к понедельнику, 3 октября, рассказал представитель компании-оператора газопровода Nord Stream AG.

Пока дать какие-либо прогнозы по возобновлению эксплуатации «Северного потока» невозможно, так как не оценен ущерб, сообщил сотрудник Nord Stream AG агентству Reuters. Это можно будет сделать, как только представитель компании доберутся до района утечек газа, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2». Немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в «СП – 2» и обеих нитках «СП», предположительно, связано с диверсией.

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».