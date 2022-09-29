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Политика29 сентября 2022 14:23

Дмитрий Азаров поручил снабдить экипировкой мобилизованных в Самарской области

Призывники получат все необходимые в полевых условиях вещи
Полина КАРПОВА

В Самарской области мобилизованных граждан обеспечат необходимой экипировкой. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Азаров. Об этом губернатор сообщил в ответ на вопрос федерального информагентства.

– Тут и сомнений не может быть. Мы помогает армии на постоянной основе, как действующим соединениям, так и вновь формируемым – таким, как Самарской батальон. Разумеется, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем предметами, необходимыми в полевых условиях. По согласованию с армией предоставим все необходимое - рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и прочее, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По данным пресс-службы областного правительства, экипировку получат абсолютно каждый мобилизованный житель губернии. Средства на закупку будут выделены из резервного фонда.