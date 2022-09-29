В Еврокомиссии призвали страны ЕС ввести лимит цен на российский газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза должны ограничить цены на газ из России, считает европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Я твердо убеждена, что нам нужно установить верхнюю границу цен для всего импорта российского газа на уровне, который будет привлекательным для экспорта в Европу», – передает заявление евркомиссара Reuters.

По словам Симсон, Евросоюз готов ввести ограничение цен на газ, которые используется для производства электроэнергии. Более широкие ограничения возможны, если переговоры с поставщиками газа не увенчаются успехом, добавила она.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает два варианта ограничения цен на российский газ.

Как писал сайт KP.RU, накануне ЕК предложила ввести потолок цен на нефть из России в рамках восьмого пакета санкций. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.