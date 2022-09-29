Spiegel: в Германии подозревают, что трубы «Северных потоков» были взорваны

В Германии допускают, что трубы "Северных потоков" могли быть повреждены мощными взрывами Фото: REUTERS

Правоохранительные органы ФРГ исходят из того, что трубы "Северного потока" и "Северного потока - 2" были повреждены в результате детонации "мощных взрывных устройств".

Информацию об этом распространил немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Согласно информации немецких журналистов, для нанесения настолько мощного ущерба потребовалась бы взрывчатка мощностью 500 кг тротила. Подобная оценка базируется на колебаниях, которые были зафиксированы различными сейсмическими станциями, отмечается в материале Der Spiegel. Официально органы безопасности Германии пока не дают комментариев по поводу инцидентов на газопроводах.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело по факту взрывов на «Северных потоках». В ведомстве считают, что произошедшее ЧП можно трактовать как «акт международного терроризма». В Генпрокуратуре РФ сообщили, что «умышленное повреждение» газопроводов причинило стране большой экономический ущерб.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечает, что выгодоприобретателями от ЧП на "Северных потоках" стали Соединенные Штаты. При этом в США категорически опровергают сообщения о возможной причастности Вашингтона к утечкам газа из "Северных потоков".