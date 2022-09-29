Россия направит 3,3 миллиарда рублей на поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: Архив "КП"

Россия направит из своего бюджета на проекты жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей 3,3 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено три миллиарда 300 миллионов рублей», – сказал он в ходе заседания Координационного комитета по проведению конкурсов по предоставлению грантов президента России на развитие гражданского общества.

Как писал сайт KP.RU, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Во всех регионах они признаны состоявшимися.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоры о вхождении новых территорий в состав России будут подписаны в пятницу, 30 сентября.