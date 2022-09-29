Минфин России выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2035 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроками погашения в 2035 году, погасив купоны в рублях.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 5,9 млрд рублей (эквивалент 102 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – сказано на сайте ведомства.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, отметили в Минфине России.

Напомним, ранее Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2029 году на сумму 3,9 миллиарда рублей.

Как писал сайт KP.RU, в середине сентября ведомство выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроками погашения в 2023 и 2043 годах на общую сумму семь миллиардов рублей.