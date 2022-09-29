Путин поручил направлять ежегодно 21,4 млрд рублей общероссийскому движению детей и молодежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно направлять из федерального бюджета 21,35 миллиарда рублей на развитие общероссийского движения детей и молодежи.

«Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21,35 миллиарда рублей ежегодно общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи», – сказано в поручении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Так, до 15 октября 2022 правительство должно направить Росмолодежи 379 миллионов рублей на финансовое обеспечение деятельности движения и оплату труда работников, а до 30 октября – внести изменения в законодательство, касающиеся наделения движения полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.

Помимо этого, Министерству просвещения России каждый год будет выделяться 383 миллиона рублей на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».