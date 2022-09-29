Польша приняла резолюцию с призывом к Евросоюзу прекратить выдачу виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Польши принял резолюцию, призывающую Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России. За ее принятие проголосовали 434 депутата, еще двое воздержались.

Как сказано в тексте резолюции, «Сейм поддерживает действия правительства Польши на международной арене, направленные на прекращение выдачи виз гражданам Российской Федерации». В документе указывается, что нижняя палата польского парламента обращается к премьер-министру Матеушу Моравецкому продолжить работу по этому вопросу и призывает политические силы страны поддержать эти усилия.

Напомним, ранее Польша, Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд граждан России. Решение вступило в силу с 19 сентября 2022.

Между тем Финляндия предложила Еврокомиссии рекомендовать странам Шенгенского соглашения аннулировать визы граждан России в случае запрета им въезда в Шенгенскую зону.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября Украина призвала Евросоюз запретить выдачу виз российским туристам и студентам.