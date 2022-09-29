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В мире29 сентября 2022 16:00

Болгария отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение

Киев обращался с такой просьбой, но получил отказ, сообщил глава болгарского Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Болгария отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение

Болгария отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение

Фото: pixabay.com

Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбы Киева, заявил министр обороны балканской республики Димитар Стоянов.

«Есть решение парламента, который проголосовал за предоставление военно-технической помощи, но вооружения. Мы не можем его нарушать», – передает его словам «Болгарское национальное радио».

По словам Стоянова, посол Украины в Софии Виталий Москаленко обращался с просьбой о предоставлении Киеву тяжелого вооружения, но получил отказ.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель главы офиса президента Украины по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что Киев ожидает осенью этого года получить от западных стран системы противовоздушной и противоракетной обороны для того, чтобы «закрыть небо». По его словам, произойдет это в обозримом» будущем – этой осенью.