Названы болезни, которыми домашние животные могут заразить хозяев Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков заявил, что непривитые и необработанные от паразитов домашние животные могут принести с улицы болезни, которые передаются людям.

«Как правило, мы говорим об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, например, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным. Как и сибирская язва, если оказать помощь несвоевременно. И хотя первые два заболевания действительно очень редкие, тот же лептоспироз можно получить, просто искупавшись в водоеме, где до этого плавала зараженная кошка или собака. Поэтому относиться к зооантропонозам нужно серьезно», — рассказал специалист в беседе с "Газета.ru".

Кроме того, как отмечает специалист, питомцы могут заразить человека лишаем и даже неспецифическими болезнями, например, коронавирусом.

Как рассказывает телеканал "360", самыми популярными домашними животными у россиян оказались кошки. Они живут у 70% семей. Согласно опросу, собаки есть у 47% респондентов. Грызуны оказались третьими по популярности. Рыб, птиц и рептилий россияне заводят реже всего.

Кстати, ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог» Лидия Лисичкина рассказывала, что люди, которые в преклонном возрасте заводят себе много кошек, боятся пустой жизни. Наличие домашних животных заполняет пустоту в душе пенсионеров, поэтому они стремятся завести не одного питомца. Еще одной причиной стал уход за многочисленными кошками. Питомцы нуждаются в регулярном посещении ветеринарной клиники, ведь из-за стресса у них появляются скрытые заболевания, которые распространяются на других пушистых любимцев в доме, рассказывает "Пятый канал".