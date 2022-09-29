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Общество29 сентября 2022 16:10

Названы болезни, которыми домашние животные могут заразить хозяев

Ветеринар Шеляков заявил, что непривитые домашние животные могут заразить своих хозяев
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Названы болезни, которыми домашние животные могут заразить хозяев

Названы болезни, которыми домашние животные могут заразить хозяев

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков заявил, что непривитые и необработанные от паразитов домашние животные могут принести с улицы болезни, которые передаются людям.

«Как правило, мы говорим об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, например, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным. Как и сибирская язва, если оказать помощь несвоевременно. И хотя первые два заболевания действительно очень редкие, тот же лептоспироз можно получить, просто искупавшись в водоеме, где до этого плавала зараженная кошка или собака. Поэтому относиться к зооантропонозам нужно серьезно», — рассказал специалист в беседе с "Газета.ru".

Кроме того, как отмечает специалист, питомцы могут заразить человека лишаем и даже неспецифическими болезнями, например, коронавирусом.

Как рассказывает телеканал "360", самыми популярными домашними животными у россиян оказались кошки. Они живут у 70% семей. Согласно опросу, собаки есть у 47% респондентов. Грызуны оказались третьими по популярности. Рыб, птиц и рептилий россияне заводят реже всего.

Кстати, ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог» Лидия Лисичкина рассказывала, что люди, которые в преклонном возрасте заводят себе много кошек, боятся пустой жизни. Наличие домашних животных заполняет пустоту в душе пенсионеров, поэтому они стремятся завести не одного питомца. Еще одной причиной стал уход за многочисленными кошками. Питомцы нуждаются в регулярном посещении ветеринарной клиники, ведь из-за стресса у них появляются скрытые заболевания, которые распространяются на других пушистых любимцев в доме, рассказывает "Пятый канал".