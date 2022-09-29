Парламент Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Латвии в четверг, 29 сентября, принял поправки, согласно которым все образование республики перейдет на латышский язык в течение трех лет.

«Сейм поддержал поправки в закон об образовании и закон об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход к обучению только на государственном языке в дошкольном и основном школьном образовании в течение трех лет», – сказано на сайте латвийского парламента.

Законопроект предполагает, что образовательный процесс на латышском языке в дошкольном образовании, в первом, четвертом и седьмом классах основной школы начнет осуществляться с 1 сентября 2023. Учащиеся второго, пятого и восьмого классов полностью перейдут на обучение на государственном языке с 1 сентября 2024 года, ученики третьих, шестых и девятых классов – с 1 сентября 2025.

Также согласно законопроекту, представители национальных меньшинств смогут изучать язык и историю культуры меньшинств по собственному желанию. Ожидается, что переход на обучение на латышском языке коснется 24% учащихся из числа меньшинств.