Юрист Аралина назвала случаи, когда за битую посуду в ресторане платить не следует

Преподаватель департамента частного права факультета права НИУ ВШЭ и юрист Екатерина Аралина назвала случаи, когда за битую посуду в ресторане платить не следует.

«Если в меню ресторана указан прейскурант на бой посуды, заверенный подписями владельца заведения и бухгалтером, и официант ознакомил вас с этими позициями, то таким образом заключается тот самый договор», — пояснила она, отметив, что речь идет о статье 211 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой поврежденное имущество несет ответственность его собственник, то есть владелец кафе или ресторана, если иное не предусмотрено законом или договором.

Если посуда была разбита специально, то заплатить за нее придется в любом случае. «Но помните, что все действия нужно подкрепить документами. Например, двусторонним актом, в котором указывается, что стороны согласовали сумму ущерба и не имеют друг к другу никаких претензий», — посоветовала юрист в беседе с Lenta.ru.

Ранее адвокат Иван Кузнецов рассказал, как избежать обмана при расчёте в ресторане. По его словам, перед отправкой счёта сотрудник кафе проверяет, всё ли там верно, затем официант должен дать гостям время, чтобы ознакомиться с документом. Посетители оставляют оплату по чеку, официант получает деньги и в случае необходимости приносит сдачу, отметил Кузнецов. Как подчеркнул юрист, гость не обязан торопиться с оплатой, на замечания и просьбы поторопиться можно не реагировать, а если смена официанта подходит к концу, то рассчитать клиентов может его коллега, рассказывает RT.

Кстати, военно-морской флот меняет посуду на боевых кораблях. Офицеры ВМФ теперь будут использовать тарелки и супницы из ударостойкого стекла. Оно гарантированно выдерживает шторм и не бьется от сильных ударов, рассказали «Известиям» в Минобороны. На корабль всегда выдавалось определенное количество фарфоровой посуды. А получить новую можно было, только предоставив тыловым органам акт списания, где надо зафиксировать в подробностях, как она была потеряна. Например, указать, что корабль такого-то числа в такой-то точке попал в шторм, из-за чего было разбито несколько тарелок.