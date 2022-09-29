Посольство Италии рекомендовало соотечественникам уехать из России Фото: pixabay.com

Гражданам Италии следует покинуть Россию, если пребывание в стране не продиктовано необходимостью, заявило итальянское посольство в Москве.

«Учитывая последние международные события и растущие трудности в воздушном и автомобильном сообщении, соотечественникам, присутствующим в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если такое необходимости нет, покинуть страну», – говорится на сайте дипломатического представительства.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время наблюдается резкий рост цены на авиабилеты, кроме того, поступают новости о длинных очередях на границах России и соседними странами. Посольство рекомендовало итальянцам как можно быстрее купить билеты на коммерческие рейсы, если необходимо покинуть РФ.

Как писал сайт KP.RU, накануне посольство США призвало сограждан немедленно покинуть Россию. Американцам следует принять самостоятельные меры, так как посольство имеет ограниченные возможности, отметили в дипмиссии.