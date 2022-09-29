Россиянам разъяснили новый механизм расчета платы за общедомовые нужды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 сентября в России заработал новый механизм расчета платы за общедомовые нужды (ОДН), утвержденный постановлением правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года. Коммерческий директор ГК «Росводоканал» Александр Запруднов рассказал, что сейчас рассматривается новый способ оплаты — по фактическому потреблению воды.

"Это означает, что общедомовые траты на полив, утечки, заливку катка будут суммированы по фактически израсходованному коммунальному ресурсу", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Запруднов объяснил, что это необходимо для уменьшения реальных фактических расходов, фиксирования конкретного объема воды и выявления недобросовестных жильцов.

Ранее «Известия» сообщали, что правительство РФ выделит 750 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Решения требуют самые острые проблемы — рост долгов по коммунальным платежам и износ инфраструктуры, в том числе теплосетей. По некоторым оценкам, дефицит средств на модернизацию ЖКХ в реальности составляет порядка 4,6 трлн рублей. На выделенные средства можно будет закрыть часть потребностей и привлечь дополнительные деньги за счет рынка.

Кстати, с весны нынешнего года действовал особый порядок начисления пеней за ЖКУ. После того как ключевая ставка ЦБ в конце зимы резко поднялась, было принято постановление, что пени за неоплату ЖКУ рассчитываются из величины ставки ЦБ на 27 февраля (9,5%), поясняет исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Сергей Сохранов. В течение полугода ставка ЦБ постепенно снижалась и сейчас равняется 7,5%. Поэтому недавно было принято постановление о том, что при начислении пени используется меньшая из двух ставок - либо действовавшая на 27 февраля, либо ныне действующая. Такой порядок будет действовать до конца нынешнего года, рассказывает "Российская газета"