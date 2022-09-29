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Общество29 сентября 2022 16:53

Россиянам разъяснили новый механизм расчета платы за общедомовые нужды

В «Росводоканале» рассказали, что платежи за общедомовые нужды теперь начисляются по факту потребления
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам разъяснили новый механизм расчета платы за общедомовые нужды

Россиянам разъяснили новый механизм расчета платы за общедомовые нужды

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 сентября в России заработал новый механизм расчета платы за общедомовые нужды (ОДН), утвержденный постановлением правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года. Коммерческий директор ГК «Росводоканал» Александр Запруднов рассказал, что сейчас рассматривается новый способ оплаты — по фактическому потреблению воды.

"Это означает, что общедомовые траты на полив, утечки, заливку катка будут суммированы по фактически израсходованному коммунальному ресурсу", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Запруднов объяснил, что это необходимо для уменьшения реальных фактических расходов, фиксирования конкретного объема воды и выявления недобросовестных жильцов.

Ранее «Известия» сообщали, что правительство РФ выделит 750 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Решения требуют самые острые проблемы — рост долгов по коммунальным платежам и износ инфраструктуры, в том числе теплосетей. По некоторым оценкам, дефицит средств на модернизацию ЖКХ в реальности составляет порядка 4,6 трлн рублей. На выделенные средства можно будет закрыть часть потребностей и привлечь дополнительные деньги за счет рынка.

Кстати, с весны нынешнего года действовал особый порядок начисления пеней за ЖКУ. После того как ключевая ставка ЦБ в конце зимы резко поднялась, было принято постановление, что пени за неоплату ЖКУ рассчитываются из величины ставки ЦБ на 27 февраля (9,5%), поясняет исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Сергей Сохранов. В течение полугода ставка ЦБ постепенно снижалась и сейчас равняется 7,5%. Поэтому недавно было принято постановление о том, что при начислении пени используется меньшая из двух ставок - либо действовавшая на 27 февраля, либо ныне действующая. Такой порядок будет действовать до конца нынешнего года, рассказывает "Российская газета"