Черногория высылает из страны шесть российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Черногории объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата, сообщает Министерство иностранных дел балканской республики.

«МИД Черногории объявляет персонами нон-грата шесть дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, в связи с деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимной признательности и уважению между двумя странами», – сказано в Twitter ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в середине августа 2022 Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата. Он был выслан из страны «из-за деятельности, которая противоречит ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, а в апреле Подгорица объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.