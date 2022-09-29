МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Черногории Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти России примут ответные меры в связи с объявлением Черногорией персонами нон грата шести российских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», – сказали ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 29 сентября, власти Черногории объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата «в связи с деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимной признательности и уважению между двумя странами».

В середине августа 2022 Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата. Он был выслан из страны «из-за деятельности, которая противоречит ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, а в апреле Подгорица объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.