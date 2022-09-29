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Политика29 сентября 2022 17:01

МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Черногории

Подгорица объявила персонами нон грата шесть сотрудников посольства России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Черногории

МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Черногории

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти России примут ответные меры в связи с объявлением Черногорией персонами нон грата шести российских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», – сказали ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 29 сентября, власти Черногории объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата «в связи с деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимной признательности и уважению между двумя странами».

В середине августа 2022 Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата. Он был выслан из страны «из-за деятельности, которая противоречит ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, а в апреле Подгорица объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.