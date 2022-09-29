Чувашия вошла в число регионов-лидеров по развитию спортивной инфраструктуры

За последнее время карта спортивных объектов Чувашии пополнилась на 20 малых площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам статистических данных за девять месяцев 2022 года Чувашия вошла в число шести регионов-лидеров по уровню развития спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Эти данные Минспорта России были озвучены на международном форуме «Россия — спортивная держава» во время встречи Министра спорта РФ Олега Матыцина с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта.

Результативность работы регионов оценивались по таким критериям, как: выполнение обязательств по строительству, соблюдение сроков, освоение федеральных субсидий и прочие. Как стало известно, за два года Чувашия совершила значимый прорыв в развитии спортивной инфраструктуры, свою роль здесь сыграла и стратегия СЭР. В частности, за это время в регионе появились 28 новых спортивных объектов, также три новых объекта сейчас на стадии строительства.

Сообщается, что за последнее время карта спортивных объектов Чувашии пополнилась на 20 малых площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО, также появились четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Помимо этого, в Чебоксарах открыт Региональный центр по хоккею, в селе Аликово — 25-метровый бассейн, в Новочебоксарске — стадион при СОШ № 8. И совсем недавно в этот список вошел ФОК в селе Ишлеи.

Как отмечает министр физкультуры и спорта Чувашии Василий Петров, по обеспеченности населения спортивными сооружениями регион входит в число лидеров, и сейчас в республике для любителей спорта работают более 4,5 тысяч спортивных объектов. Сообщается, что сегодня все муниципалитеты Чувашии обеспечены современными многофункциональными спортивными комплексами, большинство их которых оборудованы плавательными бассейнами, также большое внимание уделяется модернизации и реконструкции уже имеющихся спортивных объектов. Помимо этого, запущена полномасштабная программа капитального ремонта муниципальных спортивных школ.