Военный эксперт Дандыкин допустил ввод Россией ограничений на судоходство в Азовском море

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин допустил ввод Россией ограничений на судоходство в Азовском море, если в состав страны войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области.

Если новые регионы станут частью России, изменятся и правила судоходства, утверждает специалист.

"В Азовское море, внутреннее море можно будет зайти только с одобрения Российской Федерации. Это такая тема, которая определяется тем, кто и под какими флагами будет ходить. Это уже вопрос другого порядка", - заявил он в беседе с Lenta.ru.

Напомним, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%, рассказывает "Свободная пресса".

Ранее в этот день президент России Владимир Путин получил несколько обращений от глав освобожденных регионов. Так, глава ЛНР Леонид Пасечник попросил российского лидера рассмотреть вхождение региона в состав России. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он уже выехал в Москву для завершения юридической части вхождения региона в состав России, передают "Известия".