Консульство России в Черногории приостановило работу из-за враждебных действий Подгорицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консульский отдел посольства России в Черногории заявил о приостановке своей деятельности в связи с враждебными действиями властей балканской республики.

«Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок», – сказано на сайте дипломатического представительства.

Гражданам России рекомендовали по вопросам консульского обслуживания обращаться в посольства РФ в соседних странах.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 29 сентября, власти Черногории объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата «в связи с деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимной признательности и уважению между двумя странами».

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, а в апреле Подгорица объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.