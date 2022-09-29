Бизнесмену Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США за обход санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнесмену Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным американского Министерства юстиции, бизнесмен, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.

"Дерипаске <...> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <...> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы", — говорится в пресс-релизе министерства.

Аналогичные обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — Наталье Бардаковой и Ольге Шрики, которой грозит еще 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) по распоряжению суда представило список ранее «совершенно секретных» оснований для включения российского промышленника Олега Дерипаски в санкционный список.

Накануне власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в американском Минфине. В частности, ограничения на этот раз коснулись детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Также США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова и его родственников.

До этого Соединенные Штаты ввели пакет санкций в отношении Транскапиталбанка, предпринимателя Константина Малофеева, около 30 физлиц, связанных с банком «Открытие», а также еще против 40 компаний. В частности, новые санкции затронули первого заместителя председателя Центробанка России Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.