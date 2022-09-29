Зеленский намерен провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу, 30 сентября, назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоры о вхождении новых территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения этого вопроса Советом Федерации церемония подписания пройдет в Кремле в пятницу, 30 сентября.

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