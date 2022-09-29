Военный комиссар Дербента Мусаев извинился за срочный вызов «всех граждан мужского пола» в военкомат Фото: Евгения ГУСЕВА

Военный комиссар Дербента, Дербентского района и ДагОгней Фарид Мусаев извинился за некорректные призывы явиться в военкомат в городе.

"Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Никаких изменений в вопросах мобилизации не произошло", — приводят его слова в Telegram-канале главы Дербента.

Военком отметил, что призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее. По его словам, работа идет согласно указу президента о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов разнес чиновников после инцидента в Дербенте, который произошел накануне. По городу разъезжала машина, из которой через громкоговоритель призывали всех «граждан мужского пола» срочно явиться в военкомат. "- Вы что, дебилы? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации", - сказал Меликов.

Ранее глава Дагестана заверил, что республиканский военком Даитбег Мустафаев ежедневно отчитывается о ходе частичной мобилизации, а все вовлеченные в работу чиновники - депутаты Народного собрания Дагестана и Госдумы РФ, главы районов и поселений - находятся с ним на связи. Если призывник столкнулся с нарушением прав, надо сообщать об этом в республиканский военкомат: «В каждом конкретном случае будем разбираться и принимать объективное решение».

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