Пентагон отказался комментировать сообщения о вертолетах над «Северными потоками» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Пентагона заявил, что США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза.

"Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии) на окружающую среду", - сказал он в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС.

Ранее сайт KP.RU писал, хочешь знать заказчика преступления - ищи кому выгодно. Это знали еще древние римляне. Диверсия на российских газопроводах «Северный поток» более всего отвечает интересам США, и хотя бы поэтому, сколько официальные лица и пресса на Западе не будут переводить стрелки на Россию, все равно им никто не поверит. Об этом говорят и последние новости. Намекая, кто взорвал "Северный поток". Подробнее читайте здесь

Таких прецедентов в экономической истории не было. Одновременный взрыв сразу на трех нитках крупнейших газопроводов – случай небывалый.Ответить на ключевой вопрос: кто же и каким образом организовал взрывы на трех нитках газопроводов «Северного потока» – работа следователей и оперативных комиссий. "Комсомольская правда" попробовала понять, кто выиграл, а кто проиграл от этой диверсии.