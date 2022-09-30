"Путин вообще-то прав": британцы поддержали слова российского лидера о Западе Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail оценили прокомментировали президента России Владимира Путина о стремлении Запада спровоцировать конфликты на территории стран Содружества Независимых Государств. Об этом пишет РИА Новости.

"США, Великобритания и Евросоюз извлекают большую выгоду от смены режимов и революций в других странах. Почему бы американцам и британцам самим не восстать и не сразиться в первую очередь за свою свободу?" — задался вопросом EEUK.

"Нынешний конфликт — это пятая по счету спровоцированная НАТО война за последние 30 лет", — напомнил AlfredHorn.

"Да, мы разжигаем революции. Это то, что у нас получается лучше всего", — считает еще один участник дискуссии.

"Путин вообще-то прав. Британия поддерживает национализм и революции везде, а в Шотландии эти процессы подавляет, чтобы она не откололась от королевства", — заметил CLAN 501.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне заявил, что страны Запада пытаются привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории Содружества независимых государств

Ране Путин заявил, что страны Запада перекладывают на мир ответственность за собственные ошибки в макроэкономике при помощи финансовых инструментов. По мнению главы государства, страны БРИКС лидируют в выработке курса на формирование многополярной системы отношений между государствами. Вместе с тем, подчеркнул он, здесь можно рассчитывать и на многие страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят независимую политику.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.