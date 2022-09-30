В Белгороде сработала система противовоздушной обороны Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

"Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в результате обстрела со стороны Украины 16 сентября в Валуйках получили повреждения 86 домов. Семь из них не подлежат восстановлению, их будут сносить. Еще по 9 проводится экспертиза, после которой станет понятно, удастся ли их отремонтировать. В результате обстрела в Валуйках также пострадало 19 автомобилей, 7 из которых, согласно проведенной независимой оценке состояния транспорта, восстановить нельзя. Всем автовладельцам предложили два варианта: либо денежная компенсация, либо покупка другой машины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.