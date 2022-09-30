Байден: США намерены признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер выразил мнение, что ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Соединенные Штаты стремятся нарастить сотрудничество с расположенными там островными странами и территориями.

«Безопасность на Тихом океане остается для нас столь же критически важной и, надеюсь, для вас тоже. Безопасность Америки и, откровенно говоря, мира зависит от вашей безопасности и от безопасности тихоокеанских островов», — сказал он на совместном саммите США и островных государств Тихого океана.

Напомним, политический статус островов Кука и Ниуэ формально определяется как государства в свободной ассоциации в пределах Королевства Новая Зеландия, в состав которого входят Острова Кука, Ниуэ и Новая Зеландия и их территории, Токелау и зависимость Росса. Острова Кука и Ниуэ имеют полную конституционную независимость от Новой Зеландии и действуют как независимые государства. Некоторые страны признали их суверенными образованиями и установили дипломатические отношения.

Кстати, предложение Соединённых Штатов о сотрудничестве вызвали настороженную реакцию у островных государств Тихого океана, пишет газета The Guardian.

Уже давно и всем понятно, что США переживают не лучшие времена – не успела страна оправиться от коронавируса и массовых беспорядков, им на смену пришли рост цен на топливо, экономический кризис и прочие и прочее, а в мире все чаще стали называть США колоссом на глиняных ногах. Издание The Washington Times опубликовало статью Дона Федера, в которой он подробно разбирает признаки скорого конца сверхдержавы.