Посольство России в Вашингтоне заявило, что столкновение ядерных держав приведет к катастрофическим последствиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне заявило, что столкновение ядерных держав приведет к катастрофическим последствиям.

"Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики", - приводится заявление дипломатов в Telegram-канале дипмиссии.

В дипмиссии отмечают, что в минобороны США не должны сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у страны есть, об этом все должны знать, мы будем его использовать, если потребуется защита суверенитета.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут "сокрушительный удар" по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. Ходжес отметил, что реакция президента США Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет "быстрой и жесткой".