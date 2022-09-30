Что произошло в ночь на 30 сентября

Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями Фото: REUTERS

Минувшей ночью президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы вступают в силу со дня их подписания. Сегодня, 30 сентября, Владимир Путин подпишет договор о вхождении в состав страны четырех новых регионов: Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. После этого состоится обращение российского лидера.

Но что это за территории? Чем богаты и кто на них живет? Смогут ли кормить сами себя или у нас появится дополнительная дотационная обуза? Об этом мы поговорили с публицистом Константином Двинским. Море, заводы и четверть доходов Украины. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

Экспортная лицензия компании-оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. была отозвана в связи с новыми санкциями Евросоюза. Компания подала заявку на ее возобновлении.

Необходимо разобраться в каждом случае ошибочного призыва россиян в рамках частичной мобилизации, заявил президент России Владимир Путин. Как отметил Путин, по его поручению в призывные комиссии включены прокуроры регионов. Российский лидер попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова реагировать на каждый сигнал о нарушении правил частичной мобилизации.

Истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских самолетов. ВВС Италии заявили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов.

Государственный портал «Объясняем.рф» дал официальные ответы на все главные вопросы по частичной мобилизации. Публикуем список самых животрепещущих и важных тем на сайте KP.RU.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным на фронте. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также подписал постановление, согласно которому недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний, находящаяся на территории республики, конфискуется в пользу властей ДНР.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Онлайн-торговля зафиксировала резкий рост спроса на военную экипировку и другие предметы, связанные обеспечением безопасности и выживания. Об этом сообщил портал Price.ru, проанализировав результаты поисковых запросов за период с 19 по 25 сентября 2022 г. В десятки раз вырос спрос на декомпрессионные иглы, окклюзионные пластыри и жгуты-турникеты для остановки крови.