Посольство РФ в Вашингтоне призвало США не сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет

Россия будет защищать свой суверенитет любыми средствами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Белому дому не следует сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет любыми средствами. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала посольства РФ в Вашингтоне.

Так дипломаты ответили на публикацию журналистов в издании Newsweek, согласно которой Пентагон рассматривает вариант "обезглавливающего" удара "по сердцу Кремля", то есть российскому военно-политическому руководству. В статье говорится о том, что подобная мера может быть задействована в случае гипотетического ядерного удара по Украине.

"Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США, - подчеркнули в посольстве. - Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики".

В дипмиссии предостерегли Вашингтон от "рискованного мыслительного эксперимента", который в случае попытки его реализации дорого обойдется Соединенным Штатам и неминуемо приведет к катастрофе.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в словах чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России. По его словам, важно, что не только Россия и США, но и другие ядерные государства подтвердили в общем документе, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. При этом политик уточнил, что все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.