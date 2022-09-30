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Политика30 сентября 2022 4:21

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США не сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет

В дипмиссии отреагировали на сообщения журналистов об обсуждении американцами ударов по российскому руководству
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россия будет защищать свой суверенитет любыми средствами

Россия будет защищать свой суверенитет любыми средствами

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Белому дому не следует сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет любыми средствами. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала посольства РФ в Вашингтоне.

Так дипломаты ответили на публикацию журналистов в издании Newsweek, согласно которой Пентагон рассматривает вариант "обезглавливающего" удара "по сердцу Кремля", то есть российскому военно-политическому руководству. В статье говорится о том, что подобная мера может быть задействована в случае гипотетического ядерного удара по Украине.

"Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США, - подчеркнули в посольстве. - Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики".

В дипмиссии предостерегли Вашингтон от "рискованного мыслительного эксперимента", который в случае попытки его реализации дорого обойдется Соединенным Штатам и неминуемо приведет к катастрофе.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в словах чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России. По его словам, важно, что не только Россия и США, но и другие ядерные государства подтвердили в общем документе, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. При этом политик уточнил, что все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.