В Британии растет недовольство политикой Лиз Трасс

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Политика нового премьер-министра Британии Лиз Трасс вместо объявленного вывода страны из кризиса только усугубляет ситуацию, в связи с чем недовольство населения и даже соратников растет. Об этом говорится в статье "Коммерсанта".

Так, 23 сентября 2022 года был опубликован план преодоления энергетического кризиса в Великобритании, который предусматривает снижение налогов.

После этого значительно упал курс фунта стерлингов, который приблизился к значениям доллара. Это не может радовать население страны.

Лиз Трасс могла бы попытаться объяснить принятый курс, убедить британцев в его необходимости, но предпочла не касаться этой темы, что также негативно сказалось на ее рейтингах.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале сентября 2022 года новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс, до этого занимавшая пост министра иностранных дел в кабинете сложившего свои полномочия Бориса Джонсона.

В финальном туре выборов главы консервативной партии, который автоматически становится премьером, она набрала 81,3 тысячи голосов, а ее соперник, экс-глава британского минфина Риши Сунак получил 60,4 тысячи.