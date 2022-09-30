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Общество30 сентября 2022 5:06

Узбекистан не планирует принудительно депортировать россиян, не нарушивших закон

Этот вопрос регламентируется законодательством страны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Узбекистан не планирует депортировать россиян, если они не совершали правонарушений

Узбекистан не планирует депортировать россиян, если они не совершали правонарушений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узбекистан не намерен принудительно депортировать прибывших в страну граждан России, которые не нарушили закон. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны в пятницу, 30 сентября 2022 года.

"Граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат", - подчеркнули в МИД Узбекистана.

В узбекском внешнеполитическом ведомстве добавили, что этот вопрос регламентируется законодательством республики, а также договорно-правовыми актами с другими государствами.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан будет выдавать России объявленных в международный розыск граждан РФ, уклоняющихся от частичной мобилизации. Условием для этого названо возбуждение уголовного дела по соответствующей статье.

Напомним, за двое суток границу с Грузией пересекло более 20 тысяч российских граждан. Они сделали это через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.