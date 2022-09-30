Узбекистан не планирует принудительно депортировать россиян, не нарушивших закон

Узбекистан не планирует депортировать россиян, если они не совершали правонарушений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узбекистан не намерен принудительно депортировать прибывших в страну граждан России, которые не нарушили закон. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны в пятницу, 30 сентября 2022 года.

"Граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат", - подчеркнули в МИД Узбекистана.

В узбекском внешнеполитическом ведомстве добавили, что этот вопрос регламентируется законодательством республики, а также договорно-правовыми актами с другими государствами.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан будет выдавать России объявленных в международный розыск граждан РФ, уклоняющихся от частичной мобилизации. Условием для этого названо возбуждение уголовного дела по соответствующей статье.

Напомним, за двое суток границу с Грузией пересекло более 20 тысяч российских граждан. Они сделали это через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.